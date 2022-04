Didier LAFORGE

Bonjour à tous,



J'ai un certain savoir faire, mais comme vous, je dois le faire savoir.

Je suis formateur/consultant en TIC, e-marketing, informatique commercial (Dolibarr), gestion des systèmes d'information (GSI) et outils collaboratifs du clouds.

Je travaille à la construction d'environnement personnel d'apprentissage sur internet pour des demandeur d'emploi, organismes et entreprises régionales, artisans, commerçants, créateurs et repreneurs d'entreprises et leurs assistants.

Dans le secteur du commerce et de l'artisanat, j'accompagne les stagiaires à l'utilisation des réseaux sociaux d'entreprise et/ou professionnel, de progiciels de gestion intégré (PGI ou ERP), de logiciel de gestion de la relation client (GRC ou CRM) et de gestionnaires de contenus (CMS Jimdo,Wordpress).

J'interviens sur des actions d'initiation au e-commerce et e-tourisme.

Je suis formateur en (poly)culture numérique, j'ai les pieds sur terre et la tête dans le cloud parfois.

Ce que je préfère dans la vie c'est apprendre à apprendre avec les autres, dans cet objectif j'utilise le social learning et les Mooc. J'aime travailler dans des dispositifs de formations courtes ou longues, mixtes, en entrées et sorties permanentes ou standard, pour des publics d'apprenants hétérogènes avec ou sans pré-requis.

Je m’efforce de faire mon travail sérieusement sans me prendre trop au sérieux.



Cordialement

Didier





