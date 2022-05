Vincent ESQUIROU

COMPETENCES PROFESSIONNELLES



Ingénierie de formation: Identifier et analyser les besoins, les attentes, élaborer des dispositifs de formation sous différents formats, évaluer les actions

Ingénierie pédagogique : construire des modules, des outils, des supports de l’action de formation

Animation d’actions de formation et leur évaluation

Gestion des compétences: créer des supports d’entretiens professionnels, conduire des entretiens, suivre des personnes sur leur parcours/projet professionnel



COMPETENCES TRANSVERSES



Organisation : Gérer les méthodes et les moyens, humains, financiers, matériels

Nouvelles technologies : Utiliser Internet dans le cadre de l’entreprise, nouvelles technologies éducatives, e-learning

Veille stratégique et pédagogique sur les thèmes liés à la FOAD, e-tourisme, recherche sur les évolutions de l'environnement social, économique et juridique de la formation.

Relation clientèle : Apporter une réponse personnalisée aux demandes des clients, analyser leurs besoins, gérer les insatisfactions



Mes compétences :

Conseil

Pédagogie

Bureautique

Management

Réseaux sociaux

Formation