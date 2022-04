Commercial expérimenté ayant une forte connaissance de la distribution aux travers des marques LEGRAND, SIEMENS et ARISTON.

En effet les fonctions que j'ai occupées au sein de ces groupes, m'ont amené à des contacts privilégiés avec les installateurs et les réseaux de distributions, dans des domaines aussi variés que l'électricité, le chauffage, la domotique et la sécurité des biens ou des personnes.



Mon curriculum vitae vous expose plus en détails mon parcours.

Cordialement

Didier Lagrasse



Hello,

I'm Didier Lagrasse, i live to close to Bordeaux, I'm fifty one

I'm happy that my profile interests you...

My skills are :

Negociation (Bto B and Bto C)

Ability in adaptation (both technical an human)

Requirements (prescriptions)

Technical expertise (Legrand, Siemens, Ariston )

Especially ; identification of Customer needs

To be complete, I also worked on large accounts.

I've learnt a lot during my carrier, but if i know a lot, what i know better is that I don't know everything...And I love Learning !

Contact me

Cordially

Didier Lagrasse



Mes compétences :

Prospection commerciale

Prescription

Adaptabilité

Négociation