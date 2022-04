Didier LAJUS

== > Access to my English profile available on the right column.



16 ans d'expérience en pilotage de projets et en conduite du changement en France et à l'international.



Secteurs d'activités: aéronautique, transport d'énergie, sidérurgie et télécom.



Double formation: Ingénieur ENI de Tarbes / MBA de l'EDHEC - Lille



Mes compétences :

Conduite de projet

Analyse de risque

Gestion de projet

Suivi de chantiers

Conduite du changement

Analyse des besoins

Management

Conseil en organisation

Pilotage d'activité

Management opérationnel