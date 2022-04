Didier LAPEYRONNIE

Chef de projet et Ingénieur d'affaires chez Netwave



Plus de 20 ans dans le domaine de la gestion de projet ERP m’ont permis d’acquérir une réelle expertise que j’ai mise en valeur en déployant de nombreux projets, en gérant les équipes techniques et en manageant leur mise en œuvre chez des clients.



Mes différentes missions ont consisté à analyser les besoins des clients, à les conseiller, à définir les adaptations ou développements à réaliser. Ces phases nécessitent la coordination, le suivi et la gestion des relations entre les différents acteurs du projet (interne/externe).



Enfin, le suivi de la livraison et la formation des utilisateurs sont le prolongement des étapes précédentes accompagnées à tout instant du suivi budgétaire du projet.



Mes compétences :

Gestion de projets

Ingénieur d'affaires

ISerie

Consultant