Didier LAROCHE

Directeur d’établissements du champ socioculturel, agent de développement, coordinateur de projets, mes postes m’ont conduit à développer de nombreux projets dans des environnements variés.

Ces expériences menées au sein de plusieurs types d’organisations ont une constante dans ma manière d’appréhender les enjeux et les moyens à développer ; l’inscription dans la durée des orientations institutionnelles, la prise en compte des évolutions de l’environnement, l’analyse et le partage des besoins avec les acteurs locaux, la recherche d’interventions partagées et la co-construction de projets avec les habitants, les bénéficiaires et les services partenaires.



Autonome, ouvert à mon environnement et attentif aux évolutions de la société, je souhaite orienter aujourd'hui ma vie professionnelle vers des fonctions me permettant d'accompagner le développement et la création de projets de créateurs d'activités économique.



