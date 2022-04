Ravie de vous partager la présentation de mon activité :



Je suis écrivain, spécialisée en storytelling Marketing. Je m'occupe des -mots-.



Mon métier plus détaillé ?



Ecouter vos besoins, ressentir ce qui vous anime, me laisser inspirer.

Entendre votre différence Marketing, créer votre Marque.

Choisir soigneusement les mots clé.

Transcrire votre présentation de produit, service, de société.

Quel que soit le support de diffusion.



IMPACTER, SEDUIRE, VENDRE inscrit la finalité.



Mon carburant ??... Aimer ce métier, constater et entendre la satisfaction de mes clients.

http://www.atoutart.fr/references/

Au plaisir d'échanger...



Fabienne Lavastre

www.atoutart.fr

07 83 40 97 38



Mes compétences :

Création de concepts innovants

Organisme de formation

Organisation d'évènements

Ecriture narrative

Écoute de l'opportunité

Créativité

Persévérance

Pédagogie

Ecoute

Ecriture