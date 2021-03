Martine DESCELIERS

Prestataire de formations, Bien-être & Humanisme, société créée en 2016 regroupe une équipe de professionnels engagés et fédérés dans une Charte éthique.

Chaque professionnel intervient dans son propre domaine de spécificité.



NOTRE DÉMARCHE

"L'Humain au cœur de l'attention pour le bien du collectif"



NOS VOLETS D'INTERVENTIONS

- Le développement des valeurs humaines et qualités altruistes

- La gestion de son environnement de travail

- La communication relationnelle

- Le développement des capacités d'apprentissage

- La prévention des risques et le bien-être au travail