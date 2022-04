Jeune quinqua en recherche d'un nouveau challenge de direction administrative, financière et/ou RH dans le Béarn, écrivain conseil et auteur de romans, nouvelles et poésies.



http://www.doyoubuzz.com/didier-lataste



Mes compétences :

Audit

Audit Rh

Conseil

Direction administrative

Direction Administrative et Financière

Écrivain

Relations humaines