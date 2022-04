Didier LATIL

25 années d'expérience dans les médias (presse et Internet) dans le secteur des nouvelles technologies et des télécoms, dans la communication et les relations médias, m'ont permis d'acquérir une grande polyvalence.

En particulier ces dernières années dans l'écosystème des télécoms, du déploiement du très haut débit dans les territoires et sur les sujets liés à la transition numérique des entreprises, des collectivités et des citoyens.

La stratégie de contenus au service du marketing et de la communication s'appuie sur mes compétences de webmarketing, de veilles technologiques et concurrentielles, de gestion de budget et de rédaction de contenus éditoriaux B2C et B2B, aussi bien web que print.



Mes compétences :

Jeux vidéo

Nouvelles technologies

Marketing

Téléphonie

PAO

Rédacteur en chef

Presse

Internet

SEO

Relations Presse

Communication

Wordpress

Techniques de rédaction print et web

Plan France THD