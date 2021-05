Didier LATOUR

Un parcours professionnel / Une poly-compétence management et QSE. J'ai toujours mené mon management en liant les outils QSE, avec méthode, en communication facilitée et en impliquant les équipes dans leurs missions.

Je suis convaincu de l'importance du système intégré QSE pour obtenir la satisfaction du client. J’ai le sens de la pédagogie et le souci d’efficience pour une meilleure rentabilité et le goût pour les actions collaboratives et fédératrices, en mettant en avant les bonnes pratiques. Il convient de combiner sécurité des biens et des personnes, meilleures conditions de travail, respect de son environnement en maîtrisant la gestion de ses déchets et rentabilité. J'ai les compétences en management d'équipes en intégrant la notion de qualité. Manager participatif et collaboratif, je gère les projets dans leur globalité, par exemples un projet Supply Chain transverse et un projet d’agrandissement de secteur chez Leroy Merlin. J’ai de réelles aptitudes d'adaptation sur les différents postes occupés.

Mes contacts en services Qualité Sécurité Environnement me confirment que mon attachement à l’esprit d'équipe, mon sens de la pédagogie, mon souci d’efficience partagée et mon goût pour les actions fédératrices auront un terrain pour s’exprimer.



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Mise en place de process qualité

Management d'équipe

Audit

Gestion tableau de bord

Gestion de projet

Gestion d'indicateur

Formation sensibilisation du personnel

Gestion du risque

Lean management

Arbre des causes

AMDEC

Bonne connaissance du fonctionnement de l’entrepri

Connaissances générales en sciences : chimie, phys

Connaissances de la réglementation relative à l’hy

Informatique (Pack Office, Gantt, Visio, Sketchup,

Ouitls Qualité (6M, lean, 8D, AMDEC, MRP, Gantt, a

Normes et certifications ISO...