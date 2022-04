Didier LAURENÇON

Après un peu plus de 11 années merveilleuses passées chez Double-D Import/Adidas, j'ai voulu du changement pour sortir de ma zone de confort afin de pouvoir apporter mon expertise métier logistique/transport chez Maison Medelys mais aussi apprendre un nouveau métier, celui du commerce au sein d'un comptoir de vente.



Dans un environnement en croissance, mes expertises terrain et métier me permettent de réussir ce nouveau challenge fort intéressant à mettre en œuvre.