Didier LAURENT

Je travaille depuis plus de 10 ans en tant que chef comptable et coordinateur financier en entreprises (principalement dans le secteur évènementiel, de l'hôtellerie de luxe et actuellement pour un bureau d'études internationales). En parallèle, j’enseigne depuis plus de 10 ans au sein de différents établissements (école de commerce et université) plusieurs matières financières : comptabilité générale, gestion, analyse financière…



Mes compétences :

Comptabilité

Conseil

Evénementiel

Finance

Formation

Formation comptabilité

Nice

Sport