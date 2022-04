Didier LEFUR

Je dirige la SMVV, société qui exploite le Club Méditerranée en Martinique. 300 chambres, 300 salariés

J'ai pour principales missions :

- être le garant de la Qualité attendue dans le respect des chartes de notre partenaire

- améliorer en permanence la qualité perçue par le client

- piloter la création et l'évolution des process et standards (HACCP, SOP, ...)

- optimiser nos budgets de dépenses ainsi que le développement des marges de nos centres de profits et ventes locales

- gérer les effectifs et optimiser la masse salariale

- définir et réaliser les cahiers des charges associant nos prestataires de services

- gérer avec la DRH les instances représentatives



Mes compétences :

Hygiène

Négociation commerciale

Négociations sociales

Direction générale

Management

Sécurité au travail

Organisation du travail