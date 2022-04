Didier LIGER

Le coup d’avance pour recruter : une opportunité pour votre croissance - Un élément clé de votre entreprise vous annonce son départ !! Félicitez-le et accueillez en toute sérénité votre nouveau collaborateur… vous avez un coup d’avance ! Les mouvements de collaborateurs, désormais animés d’un esprit court-termiste, rendent les départs fréquents et presque naturels. Mais rien pour altérer la bonne marche de l’entreprise, capable de les transformer en de réelles opportunités dès lors que son Top management s’y est préparé en anticipant. Pour en savoir plus et bien préparer cette stratégie, accordez-moi 45 minutes d’entretien dans vos locaux.



