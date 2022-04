Avec une expérience en exploitation comme en magasin ou en service support j'ai pu prendre en charge la gestion et l'optimisation des process de transport, logistique ou encore de la relation client B to B/to C et fournisseurs.

Capable de planifier des tournées comme de réaliser des audits ou des analyses de rentabilité je suis à même d’intervenir tant sur des problématiques commerciales et marketing que touchant à la logistique, la planification et l'ADV.

De plus doté d'un anglais courant et connaissant les modes de transport et les formalités attenantes (incoterms, etc) je suis à même d'être l'interface transporteurs/clients interne ou de gérer les acheminements au niveau international.

Mobile (principalement aux alentours de Lyon ou Marseille) et avec une expérience du management, je me tiens à votre disposition pour tout échange.

Didier LIGOUT

06.20.58.19.02.



Mes compétences :

Supply Chain Management

Sphinx Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Access

IBM AS400 Hardware

Audit

Transport ferroviaire

Logistique

Planification

GANTT Project

Fret International

KPI

Sales Force

OpenERP

Incoterm

Gestion

Fidélisation client

Contact fournisseur

Relation fournisseurs

Service client

Gestion de la relation client

Relations clients

Négociation

Suivi clientèle

Suivi des fournisseurs

Prospection de clients

Contact client

Achats

Planification stratégique

Ordonnancement

Planification de projet

SAP

distriplanner