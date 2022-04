Didier LINEAU

SYNTHESE DES COMPETENCES



Direction

2 mandats en tant que membre du directoire de la société LOGFI (Sept 02 - Juin 06)

Participation à la mise en place de la stratégie d’offre globale du Groupe :

- des investissements de l’agence (Masse salariale – Formation - Communication …)

- d’une culture d’entreprise fondée sur des valeurs humaines

- définition de business plan



Ressources Humaines

- Gestion du Recrutement, entretiens annuels et suivi des collaborateurs (60 personnes)

- Définition de plans de carrière des collaborateurs (techniques et fonctionnels)

- Relations avec différents organismes (Apec, Fafiec, Monster …)



Commerciale

Définition de la stratégie commerciale

Management de la force commerciale (3 commerciaux)

Prospection, développement, relation client/fournisseur et partenariat

Vente : Régie, Forfait, TMA, ATG, FM, vente de produits



Projets

- Garant de la qualité de service

- Réponse à appel d’offres et conduite de projets

- Acteur au comité de pilotage





Mes compétences :

Ressources humaines

Direction commerciale

Commerciale

Projets informatiques