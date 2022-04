Didier LOPEZ

Connaissance de l’environnement économique et des collectivités locales

Conduite de projets pour le développement économique

Connaissance des acteurs institutionnels du développement économique

Connaissance des besoins des entreprises en matière d’immobilier et de foncier

Médiation entre les décideurs, les propriétaires et les commercialisateurs

Recherche de consensus et motivation des acteurs

Gestion et management d’une équipe et d'un budget

Très bon relationnel, sens de l’écoute et esprit d’analyse

Sens du service public



Mes compétences :

Conduite de projets

Immobilier

Immobilier d'entreprises

Management

service public