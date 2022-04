Didier LOPEZ

Bonjour,



J'AI UN LEIMOTIV : LA SATISFACTION CLIENT !

Par une analyse approfondie de vos besoins et un travail graphique de qualité,

je répondrai parfaitement à vos attentes



vous pouvez voir, si vous le souhaitez, mon parcours graphique sur mon portfolio en ligne :



http://www.wobook.com/WBIe6iO7x22y/didgifportfoliob.html





Vous trouverez aussi mes créations (tableaux, bijoux) sur :



http://www.artmajeur.com/did64



N'hésitez pas à exprimer vos sentiments sur mon livre d'or, et à laisser vos coordonnées si vous êtes séduits(es) par mon univers graphique.





Merci en tout cas d'apprécier mon travail, et peut-être à très bientôt,



Cordialement,



DID





COMPETENCES



CONTACT CLIENTS

-Maîtrise du Brief Client

-Analyse et compréhension de la demande client

-Présentation clients



CONCEPTION ET REALISATION

-Respect de la charte graphique

-Création : Aides De Visite, fiches posologiques, brochures,

journaux d’entreprises, newsletters, fiches clients, catalogues, mailings, invitations et packaging

-Montage de maquettes finalisées

-Préparation pdf hdf et suivi de la fabrication



MANAGEMENT

-Encadrement de graphistes



INFORMATIQUE

-Logiciels de PAO

Maîtrise de : QuarkXPress, Indesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat Pro

-Logiciels de Multimedia

Connaissance de : Flash, Dreamweaver, 3D smax,

Approche des langages : HTML, ActionScript et PHP

-Logiciels de Bureautique



LANGUES

-Anglais et Espagnol



Mes compétences :

Direction artistique

Santé

Art numérique

Communication

Graphisme

Documentation

PAO