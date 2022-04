Didier LUGRIN

Je travaille actuellement au sein d’un bureau d’études méthodes et je remplace régulièrement le responsable production et logistique.



Je participe activement à l’élaboration de produits sur mesure et à l’optimisation de produits existants. Véritable force de proposition, j’apporte des solutions techniques éprouvées. Je conçois les différents produits en adéquation avec les besoins exprimés par les clients ainsi que les gabarits en vue d’améliorer les conditions de production.



Je crée également des logiciels informatiques pouvant augmenter la rapidité et la fiabilité de conception et d’industrialisation.



Je suis passionné par la création de nouveaux produits. Ma curiosité et mon attrait pour le design me poussent à être attentif à toutes les nouveautés et innovations.





Mes compétences :

Management

Développement produit

Dessin technique

Dessin industriel

Prototypage

Design produit

Gestion de projet