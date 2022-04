Didier LYARD

J'ai 42 ans, je suis marié et j'ai deux filles : 3 et 8 ans. J'habite en Haute-Savoie à Giez (74210 au sud du lac d'Anncy).

De formation de technicien en industrie alimentaires et biologiques, je connais bien les procédés de fabrication et de contrôles analytiques du milieu industriel.

De par mes expériences, tout d'abord en production puis en R&D et méthodes d'amélioration des procédés, je suis polyvalent sur ces domaines de compétences. Je suis particulièrement intéressé par la fabrication des produits, leur mise au point et leur amélioration.

J'ai un esprit très critique, inquisiteur et une curiosité prononcée pour la science en général, ce qui m'oriente naturellement vers le développement, l'amélioration des procédés et la résolution des problèmes liés à la production.

J'aime travailler en équipe avec une certaine part d'autonomie. Je m'intègre en général très bien dans les entreprises et garde un excellent relationnel avec mes différents collègues. J'aime acquérir de nouvelles compétences techniques et scientifiques.

Sérieux et rigoureux même si j'aime bien développer ma créativité, je suis loyal.



Mes compétences :

Compression

Microbiologie

Production

Recherche

Recherche et Développement

Rhéologie