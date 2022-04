Didier MALEINE

Formation en Electrotechnique niveau BTS.

Entré en 1990 chez Xerox comme Technicien, j'ai notamment vécu la révolution du numérique et l'arrivée progressive de la couleur dans les entreprises. En 1999 évolution vers un poste d'Ingénieur en gestion de l'information avec un rôle particulier sur l'infrastructure (support PC et téléphonie).Le role de ce métier comprenait notamment le découpage et la segmentation commerciale, ainsi que la récupération et la mise en forme de données commerciales et marketing.

En 2003 après avoir longtemps travaillé pour la force de vente, le pas a été naturellement franchi vers le métier de commecial sédentaire, puis vers un rôle de Teamleader avec une équipe de 5 personnes.



Mes compétences :

Bureautique

Commercial

Commercial grands comptes

Grands comptes

Ingénieur Commercial

Système d'Information