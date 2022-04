Didier MANCEL

J’interviens pour le pilotage des fonctions support, l’organisation de structures, la conduite des projets système d’information et l’accompagnement humain dans les changements organisationnels et les situations sensibles.

- Création de Direction Financière et de cellule RH

- Organisation de structures : équipe, outils, procédures

- Management de projets ERP bilingues à double norme comptable

- Gestion des ressources humaines et des relations avec les représentants du Personnel

- Gains de productivité et développement des compétences

- Optimisation du BFR et de la trésorerie



Je m’inscris dans une démarche qualité et de proximité avec les équipes opérationnelles.

Mon expérience en environnement multiculturel me permet de travailler en anglais et en allemand avec mes interlocuteurs non francophones