Didier MARECHAL

Sportif pratiquant la course à pied de fond, sur de longues distances (marathon, 100km, trails, ultra-trails ...) passionné par le monde de la course à pied, ayant créé un club affilié à la Fédération Française d'Athlétisme, je souhaite utiliser et rebondir sur les compétences acquises tout au long de ma carrière professionnelle de 30 ans dans l'industrie, pour créer une entité de conseils dans ce domaine sportif de la course à pied.



Mes compétences :

Microsoft Excel/Word/Powerpoint

• Optimisation des coûts d’achats et des coûts de

• Développement d’activités

• Coordination et gestion de projets

• Management d’équipes

. organisateur de manifestations sportives