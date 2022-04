Claire COUTURIEUX

13 ans d’expérience en développement export et management des ventes:



De culture internationale (7 années à l’étranger : 4 ans aux Emirats Arabes Unis, 1 an en Angleterre, 2 ans en Belgique) je parle parfaitement Anglais.



Dynamique, curieuse et organisée j’aime relever de nouveaux challenges. Je cherche à intégrer une nouvelle organisation se développant à l'international et ainsi mettre à profit mon expérience, mes compétences et mes capacités relationnelles et de négociation.



Mes compétences :

Gestion de projets internationaux