Didier MARENCO

Depuis Octobre 2011 création & agence immobilière DMA 31



Des Maisons et des Appartements : "mais clients méritent et recevront le meilleur service jamais offert par aucune autre organisation immobilière".



"Immobiliez-vous" ! Ventes immobilier de particulier à particulier.



Je recrute 4 négociateurs Femme ou Homme en immobilier avec connaissances pertinentes pour de fortes commissions en rapport...!



10 ans d'immobilier me permet de vous épauler a augmenter vos rémunérations d’indépendants!



Disponible 7 jours sur 7, rencontrons nous pour une motivation, une implication et une vision déontologique de la négociation



Émail : dma.immo@gmail.com



Site: http://www.dma31.fr





Depuis 2000 : négociateur immobilier indépendant.... "157 Ventes en 10 ans"





POURQUOI....? un Agent Immobilier, en quelques lignes...!



Être négociateur immobilier est à mes yeux un métier palpitant, qui ne se résume pas à de simples transactions financières, mais fait intervenir des facteurs humains et psychologiques importants; Il s'agit de négocier non seulement des sommes,mais aussi cette part d'affectif présente en chacun de nous, ce qui demande d'être capable de s'identifier à son interlocuteur pour capter son ressenti et deviner ses attentes profondes;

C'est un métier ou l'on apprend à connaitre la nature humaine, ses moteurs profonds, ses impulsions, ses maladresses ses facettes multiples, ses contradictions, ses revirements.

Cela demande une grande résistance à l'échec à la concurrence, une capacité à rebondir instantanément, une grande réactivité, de la présence d'esprit, un sang-froid et un pragmatisme à toutes épreuve, une capacité à tout entendre, à se remettre en question parfois, et à gérer les tensions, les imprévus, les complications du monde actuel et les voltes-faces de l'être humain.

C'est aussi un métier plein de surprises,de suspens, de rebondissements, avec une alternance d'attente et de moments forts, de déceptions et de satisfactions.

Je m'efforce d'illustrer,par mon attitude, le fait que le négociateur peut-être aussi un être humain appliqué,impliqué, sincèrement désireux de satisfaire ceux qui lui accordent leur confiance et s'en remettent à lui pour un acte qui va engager une partie de leur vie.

Et par-dessus tout, il me semble essentiel de témoigner le plus grand respect à ceux qui me font vivre ce passionnant métier.



Voici: Une RÉPONSE... Avec une "sincère bienveillance" à l'égard de mes clients, est la mon principe fondamental, Je suis convaincu qu'il s'agit d'un gage de succès et de pérennité.



"La vraie valeur d'un homme se détermine en examinant dans quelle mesure et dans quel sens il est parvenu à se libérer du moi". (a AS)



"Qui connait les autres est Instruit... Qui se connait est Sage...!"



Mes compétences :

Création

Marketing

Vente

Publicité

Développement commercial

Communication

Négociation

Logistique

Achats

Sport

Gestion de projet

Diététique

Management

Internet