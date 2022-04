Didier MARION

SERFIM T.I.C regroupe 200 collaborateurs dont les compétences sont reconnues dans les domaines de l'Ingénierie, de la Conception, fabrication, Installation et Maintenance.

Nous proposons des solutions sur mesure et clés en main à nos clients. Des équipes de maintenance expérimentées et opérationnelles assurent un service d'astreinte 24H/24 sur la totalité du territoire français.

Les efforts soutenus en R&D et innovation sont au cœur de la stratégie de développement de notre société; entreprendre et anticiper sont les maîtres mots grâce auxquels nous proposons des solutions globales toujours plus performantes et durables.

Nous commercialisons les produits des marques Serelec®, Sercity® et Serpollet.com®.



5 domaines d'activités dans la branche T.I.C :



- La Communication Numérique: Concepteur, Intégrateur, mainteneur de mobiliers urbains (Mobiliers numériques de gamme différentes, Journaux Électronique Municipaux ou Panneaux Lumineux, Écran LED...

Références : Régie Pub Média transports, Régie Pub Pisoni, SNCF, RATP, Rhône Alpes Tourisme, Megève, , Saint Priest, Fondation Van Gogh, ......



- l'Information Voyageur: Concepteur, Fabricant, Intégrateurs et mainteneurs de Borne Information Voyageur. Les Systèmes d'Informations Voyageurs développés par Serfim T.I.C permettent d'informer les usagers d'un réseau de transport.

Réference : RATP - Sytral Lyon - Transpole Lille - Tisséo Toulouse........



- Jalonnement Parking : Référence Nancy - Brest - Poitiers - Annecy ........

- Gestion de régulation des feux tricolores

- Réseaux Fibres optique très haut débit

- Vidéo surveillance, Sureté



Les Chiffres:



-200 collaborateurs

-35 M€ de CA

-Démarche RSE

-1 500 Chantiers/an

-Services d'astreinte 24h/24

-5 000 équipements supervisés



Mes compétences :

Amélioration productivité

Management

Organisation

Performance

Performance Management

Qualité

Sécurité