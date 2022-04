Didier Martin, Directeur Régional des Ventes dans le Groupe Hasbro.

Je supervise une partie de l'équipe nationale basée sur une région

Je participe avc le Directeur Commercial aux recrutements des attachés commerciaux. Je forme les équipes à des techniques de ventes et à la vente spécifique de gammes ou produits, à la négociation de vente. J'encadre et anime l'équipe de vente dans le but d'atteindre les objectifs quantitatifs et qualitatifs défini par la direction des ventes.J e veille à la bonne application de la politique commerciale définie par la Direction. Je veille également à ce que les accords nationaux d'enseigne soient respectés et appliqués dans les magasins. Je suis responsable des budgets (retours, plans promos, etc...) qui me sont alloués. Capacité d'analyse des sorties de caisses et produits sur ma région de façon objective et réalistes afin de pouvoir informer les équipes marketing des tendances de consommation.Je met en place les tableaux de suivi et d'analyse afin de mesurer de façon regulière les résultats de chaque vendeur. (CA, parclient, circuit, anlyse ds ventes des commandes fond de rayon promos DN etc...)Négocie avec les centrales régionales;

Je suis très dynamique, adapatable charismatique, courageux, pédagogue analytique et communiquant.



Mes compétences :

Bazar

Coaching

Formation

Jouets

Management

Recrutement