Didier MARY

Plus de 20 ans d'expérience dans le monde des tests de performance.



Conseil et expertise dans l'approche méthodologique des tests de performance.

Audit d'environnement de tests de performance

Définition de stratégie de tests, et de plan de tests de performance

Rédaction de cahier des charges, sur les objectifs, conditions de tests, etc...

Pilotage et réalisation de campagnes de tests de performance.

Analyse de résultats.

Conception et rédaction de compte-rendus, et de rapports de tests.

Pilotage d'équipe : cellules de tests de performance



Les environnements dans lesquels, j'ai évolué : Unix (Linux, Aix, Solaris), Windows, Oracle, Mysql, Apache, Tomcat, WebLogic, WebSphere.

Les outils de tests utilisés :HP LoadRunner, QTest, OpenSTA, Cyrano Impact, Users,...



Certifié ISTQB Fondation



Mes compétences :

Performance

Méthodologie

Rigueur

Conseil

Benchmarking

Test

Autonomie

Cahier des charges

Audit

Implication

Stratégie