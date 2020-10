Jean-Marc MAÏER

CGI est l'un des plus importants fournisseurs de services en TI et en gestion des processus d'affaires, regroupant 71 000 professionnels dans 40 pays. CGI œuvre à être un partenaire, un employeur et un investissement de choix.



Dernièrement pour CGI des projets stratégiques dans des contextes compliqués.

Une conviction pour réussir, 3 ingrédients décident de la recette :

* des besoins bien cadrés pour une bonne cible (exigences sujet racine),

* des individus à réunir et à entrainer (un collectif solide),

* un soupçon de bonnes pratiques (jamais cesser de se questionner et d’expérimenter).

Mais les ingrédients ne font qu'une partie d'une bonne recette : vigilance sur tous les signaux, dont les plus faibles.



Mais bien avant, au sortir de l’école de chimie, j’ai intégré les équipes de chimiste du site de recherche de Fournier Pharma. J’ai occupé 5 ans le poste de d’assistant de recherche sur le domaine de Drug Design appliqué aux maladies auto-immunes par synthèse de principe actif de la famille chimique des sucres et pseudo-peptides (Chimie combinatoire).

Après un congé individuel de formation, j’ai rejoint le service informatique dans différentes fonctions et contextes projets :

*Majoritairement pour le Service Public,

*Majoritairement pour la MOA, Métier,

*Majoritairement sur des sujets de Testing – Qualité et Exigences,

mais pas uniquement.



Un temps, j'ai eu en responsabilité le business développement du secteur public, la rédaction des offres, leurs soutenances sur les activités de test, qualification et qualité logicielle fonctionnelle et technique.

Alors mes sujets de prédilection : Industrialiser (automatiser, sécuriser la transition en CS), Améliorer (état des lieux et plan d'action), Chiffrer (risques, exigences) et Capitaliser (épurer, communiquer).

> > j.marc.maier@gmail.com



Mes compétences :

Qualité

Performance

Testing

Secteur public

Satisfaction client

Innovation

Pilotage

CFTL