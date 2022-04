Didier MAURY

Chargé de projets informatiques

•Chef de projet Dématérialisation des factures de marchandises.

Scan des documents par INVOICES (READSOFT) interfacé avec GOLD (ALDATA).

Budget de 250 K€ sur une période de 10 mois.

Pilotage d’une équipe de 2 consultants et 2 développeurs.

•Chef de projet Externalisation de la plate-forme EDI du groupe.

Migration de tous les flux entrants et sortants du S.I. vers un prestataire spécialisé.

Budget de 185 k€ sur une période de 15 mois.

Pilotage d’une équipe d’1 chef de projet et 4 développeurs.

•Chef de projet Nouveaux messages EDI (Commande, Bon de livraison, Facture).

Budget de 100 k€ sur une période de 6 mois (hors déploiement).

Pilotage d’une équipe de 1 chef de projet, 2 consultants et 2 développeurs.

•Chef de projet Dématérialisation des factures de frais généraux / Signature électronique des documents.

Scan des documents par INVOICES (READSOFT) interfacé avec E-Business Suite.

Budget de 370 k€ sur une période de 2 ans.

Pilotage d’une équipe de 2 consultants et développeurs

•Chef de projet Nouvelle plate-forme EDI CONFORAMA.

Budget de 145 k€ sur une période de 6 mois + 18 mois de montée en charge.

Pilotage d’une équipe de 2 développeurs



Oracle Applications E-Business Suite 11.5.9

•Spécifications fonctionnelles et techniques.

•Assistance technique et fonctionnelle sur les modules AP, GL, AR et AX.

•Analyse et développement de programmes d’interface avec des sources externes (GOLD, Règlements AR, API’s Oracle).

•Gestion des incidents (SR METALINK)

•Interface utilisateurs (environ 700).

•Réalisation de correctifs.

•Paramétrage (CUF, options de profils, codes express, sources, clés flexibles, jeux de valeurs….)

•Administration, installation de programmes, configuration des jeux de traitements



Business Objects XI

Développement et maintenance des univers (Designer) sur Business Objects XI autour des univers Finance AP, AR et GL.



Mes compétences :

Oracle Application

EDI

Oracle

PL/SQL

Dématérialisation