Plus de 20 ans d'expérience commerciale, managériale et technique dans tous les domaines de la protection sociale complémentaire (prévoyance, santé, épargne salariale, retraite d'entreprise), secteur privé et secteur public.



Souhaite évoluer vers un poste de Direction Commerciale ou de négociateur d'accords de branche.



Mes compétences :

épargne salariale

Prevoyance

Santé

Retraite