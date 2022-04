Didier MENARD

Actuellement en poste en tant que Chargé de Projets Nouveaux Produits au sein du groupe Yves Rocher, je reste à l’écoute des opportunités professionnelles.



Rigoureux et doté d’un sens réel de l’organisation, je tiens à mettre en œuvre mes compétences dans ce qui constitue pour moi une composante forte de l’image de marque de la Marque et de son dynamisme. Outre une formation d’ingénieur généraliste ICAM qui m’offre de solides bases techniques, je peux affirmer d’une grande capacité d’adaptation et d’un sens humain certain.



Mon actuelle fonction m’a permis de maîtriser l’ensemble des aspects-clés pour gérer l’industrialisation et la mise sur le marché d’un nouveau produit cosmétique depuis sa conceptualisation jusqu’à sa réalisation. Par ailleurs, je peux aujourd’hui m’appuyer sur diverses autres expériences pour bien appréhender le monde industriel et ses contraintes associées dans un contexte international.



Mes compétences :

Cosmétiques

Développement nouveaux produits

Planning