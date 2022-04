Didier MÉRAL

RESPONSABLE DES SERVICES GENERAUX / FACILITY MANAGER



Une expérience riche de plus de 25 ans acquise grâce à des missions intérim et en CDD

ATOUTS

 Adaptabilité ; disponibilité ; mobilité géographique ; mise en opération rapide ; habitude à gérer les priorités



COMPETENCES

 Maîtrise de toutes les activités liées à la gestion d’immeubles de bureaux dont l’encadrement et le pilotage de travaux tous corps de métier (aménagement, maintenance préventive et curative) ; la négociation et le suivi des contrats avec les fournisseurs ; l’organisation de déménagements

 Management et coordination d’équipes

 Sécurité des biens et des personnes : connaissance des normes IGH, HSE ; grande habitude des réunions avec les représentants DP, CE et CHSCT.

 Pack MS Office



Mes compétences :

1999 Lecture et modification de plans numériques (

1998 Les fondamentaux du recrutement en entreprise

1994 Gestion d’une flotte automobile

1993 Prescriptions de sécurité (Courant fort / Cou

2006 Secouriste du travail (Apave Paris 75)

1992 Gestion des Services Généraux (interne France

2003 Gestion d’un fonds de commerce (CCI Versaille

2012 Réglementation Alarme et Sécurité dans un bât

1987 Convoyeur de fonds

1979 CAP de Pâtissier, Glacier, Traiteur