Didier MERAL

La Bretagne ?

A qq kms de Saint Malo, je suis un homme géographiquement heureux.



Des oiseaux, répondant au chant clair des fontaines,

Crayonnent au lointain leurs ombres incertaines...



Papier et encres...en très gros, gros, demi-gros: je suis en phase avec le dictionnaire que j'ai écrit et mis en ligne, et avec le suivant que je prépare !



Mon enfant, ma soeur, pense à la douceur d'être ensemble, au pays qui te ressemble... sera-ce aussi l'Iran ? avant Téhéran, étape finale de ce voyage, un petit détour par le port de fret de Bandar-Abass...programme de la fin 2009



Mes compétences :

Caisse