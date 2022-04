Didier MERIEL

Directeur Produit iDErp - Vertical Sage ERP X3 dans le domaine des vins et alcools. 25 ans d'expériences en gestion de projets informatiques et conceptions de logiciels - Spécialiste de la gestion de production et WMS - Succesivement CP, responsable R&D, Directeur Technique, Directeur général, Directeur produit.



Mes compétences :

ERP

GPAO

Conception de Produits

WMS

Directeur de projet

Certifié consultant Sage ERP X3