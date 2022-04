Didier MESGARD

Chef d’édition pour le 20 heures de France 2, je suis parallèlement journaliste à France 24.



J’ai également été journaliste pour "Télématin" (chroniques "conso", "bons coûts", "nouveau" puis "emploi", "mode" et "gourmand") puis assistant de William Leymergie et de Sophie Davant pour "C'est au programme". Puis, toujours sur France 2, j'ai été journaliste pour l'émission de conso. "Légitimes dépenses". J’ai également été JRI à I-Télé et cadreur pour l’émission Nec plus ultra sur TV5.

J'ai également présenté une chronique en direct sur VOTV (chaîne locale du Val d'Oise) puis sur CANAL SATELLITE.



Côté radio, depuis près de 22 ans, j'anime sur Ile de France FM une émission d'une heure, en direct. J'ai également animé 2 ans sur ADO FM à Paris et travaillé pour les "Grosses têtes" à RTL.



Côté écrit, j’ai été chroniqueur pour diverses revues, sites internet et magazines culturels (Cultures contemporaines où j’étais en charge des rubriques Tourisme et Musique). J'ai également aidé l'écriture de plusieurs livres (dont le guide jardin de Philippe Collignon sur Télématin).



Côté web, j'ai réalisé plusieurs sujets en France et à l'étranger pour des web télé.



Mes compétences :

Animateur

JRI

Réalisateur

Animation

Journalisme