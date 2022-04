Didier MESSAS

Je m'occupe actuellement des outils de régulation et d'aide à la décision (SIAD) du Centre de Contrôle des Opérations d'Air France.



Après avoir piloté plusieurs projets dans le domaine financier en SSII, cap sur Toulouse où j'ai finalement intégré Air France en 1995 (Air Inter à l'époque) en y ayant mené à bien, auparavant, en tant que Consultant, un projet de gestion de l'embarquement des passagers en escale.

J'ai ensuite assuré pendant près de 7 ans la mise en oeuvre de l'outil des VAD/Call Center commerciaux d'Air France dans le monde.



Un naturel curieux, et l'attrait pour les nouvelles technologies m'ont permis d'y démarrer des projets innovants dans ces domaines.



Double compétence DESS Gestion Internationale / Ingénieur Informatique, j'ai vite penché pour les métiers de l'informatique qui associent fortes composantes techniques et fonctionnelles, et particulièrement les projets nécessitant une forte composante "gestion du changement"



