Didier MIEGGE

DRH dans des contextes multi-sites, multiculturels (Industrie, Chimie, Santé, Distribution, Recyclage), entreprises internationales (Europe, US), structures multi-entreprises, multi-établissements (50 à 1000 p.), Anglais professionnel.



Forte expérience de l’animation de structures RH en situation de changement ou de (re)structuration, rompu aux aspects stratégiques, aux relations sociales, aux négociations et aux domaines juridiques, administratifs et sociaux de la fonction.



Grande capacité d'adaptation dans des contextes variés en entreprise et en management de transition, sur tous types de problématiques, au sein d'environnements variés (techniques, scientifiques, industriels, commerciaux, ...).



- Gouvernance d'entreprise, délégation, structures managériales (CODIR, Gestion opérationnelle, ...).

- Développement RH, GPEC, évaluations, valorisation des potentiels, développement des compétences, plan de succession, parcours professionnels...)

- Relations sociales, IRP, négociations

- Affaires juridiques, contentieux et droit social (Conseiller Prud'homme en exercice)

- Politiques RH (formation, recrutement, rémunérations, intégration, éthique, structure de délégation, attractivité de l’entreprise)

- Adaptation des organisations (effectifs, création/suppression/transfert d'activité, fusion/acquisition, intégration de filiales, PSE )

- Conseil et soutien aux opérationnels









Mes compétences :

Négociations

GPEC

Recrutement

Relations Sociales

Formation

Management RH

Politique RH

Développement RH et compétences

Administration RH / paie

Talent management

Gestion PSE

Santé/Sécurité

Affaires Juridiques/Contentieux

Management de transition

Accompagnement au changement

Fusions acquisitions

Ethique/Compliance

Gouvernance d'entreprise

Stratégie d'entreprise