Didier MONSINJON

Expérience d'une trentaine d'années dans le domaine du traitement de l'eau lié aux services Grand Public, Collectivités,Entreprises.

Expérience développée sur les métiers opérationnels et de gestion d'un Centre de profit.

Maitrise et développement des activités de détartrage chimique, désinfection des réseaux sanitaires et désembouage avec conditionnement chimique des circuits fermés et TAR.

Expérience significative sur les traitements d'eau utilisés dans le domaine de la Dialyse rénale.







Mes compétences :

maitrise du risque Légionelle