Didier MORIN

Après dix années passées dans des postes opérationnels de production dans la sous traitance automobile, j’ai évolué sur des directions de sites dans le domaine de la conception et fabrication de bien d’équipement.

Mon savoir-faire réside dans ma capacité à décliner une stratégie globale à des équipes pluridisciplinaires et à coordonner et motiver celle-ci dans l’obtention des objectifs fixés.





Mes compétences :

Production

Amélioration continue

Management

Qualité

Gestion de projet

Métallurgie