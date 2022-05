Vincent FRETAY

Expérience riche et variée dans l'industrie. FMCG/Spiritueux, Métallurgie, Distribution d'eau, Automobile, tant au niveau corporate qu'opérationnel.

Postes opérationnels occupés en France, Russie, Arménie.

- Large expérience en gestion des opérations acquise au sein de groupes internationaux.

• Double qualification : Ingénieur généraliste et master 2 en Management Général.

• Compétences éprouvées dans un contexte international et multiculturel.

• Maîtrise de l'anglais, du français et du russe, allemand.

Vous trouverez plus de détails sur mon profil LinkedIn

http://linkedin.com/in/vincentfretay



Mes compétences :

Capex Management

Packaging

International management

QSE

Vins et spiritueux

Sureté et Contrôle d'accès

Risk management

Russie CEI

Protection incendie

OPERATION MANAGEMENT

Achats

Finances

Quality

FMCG

Purchase

Security

Internationalisation

manufacturing

Project management

AMDEC

Lean

automotive

plastic injection