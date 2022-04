Didier MOULIN

Note : ...notre réseau s'agrandit nous recherchons des agents co





Apporteur d affaires dans le domaine du bâtiment. et responsable commercial externalisé.



je développe et manage les réseaux commerciaux de plusieurs entreprises du bâtiment : je crée une synergie de groupe entre des sociétés qui ne sont liées que par la bonne volonté de travailler efficacement sur du long terme.



je trouves, clients et projets que je dispatche sur les différents intervenant du réseau : couverture, ouverture, plâtrerie, plomberie, électricité.



je suis a votre disposition pour toutes opportunités commerciales.