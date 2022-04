Didier MOULIN

Check our Leankeasy dedicated web site and get amazed by the potential savings you can easily make on your assemblies.



Parce que nos clients ont besoin de toujours plus de performance économique, les équipes de CLUFIX, La LEANK* Company, sont animées par une double obsession :

- offrir systématiquement des gains de productivité produit/process très significatifs dans les fonctions d’assemblage

- et une amélioration conjointe du niveau de qualité



Cette offre est rendue possible par l’application d’une méthode formelle : le LEANK* engineering dont l’application comprend 3 étapes :



1 – Analyse de l’existant

2 – Proposition alternative

3 – Validation et mise en œuvre



La décomposition du coût de revient complet produit/process (coût des composants de fixation et du processus d’assemblage) d’une fonction d’assemblage montre qu’en moyenne il est constitué à 80% par le coût de pose et mise en œuvre et à 20% par le prix des composants de fixation. Ainsi, un temps de process divisé par 2 est la source d’une économie d’environ 40% sur le prix de revient de la fonction.

C’est ce que les solutions d’assemblage proposées par CLUFIX permettent de réaliser !



CLUFIX consacre 6% de son chiffre d’affaires à la R&D et développe plusieurs produits nouveaux innovants chaque année qui font l’objet de dépôts de brevets.

Implanté au cœur d’un pôle d’excellence technique et industrielle, CLUFIX cumule plusieurs décennies d’expertise des systèmes mécaniques, des matériaux, des traitements thermiques et traitements de surface.

Des investissements constants dans les technologies du décolletage, de l’usinage, de la frappe à froid et à mi-chaud et une forte automatisation de ces procédés permettent à CLUFIX de maintenir un haut niveau d’expertise et de compétitivité.



*LEANK est une marque déposée de CLUFIX, combinaison d’une référence au lean manufacturing et à link : la spécialité de CLUFIX, les fixations.



me concernant directement :



Mon profil se caractérise principalement par un parcours professionnel aux expériences complémentaires, une aptitude à l'adaptation et au changement dans le but de développer mes compétences au management global :



Ingénieur R&D / Design Automobile

- développement du travail d'équipe

- pilotage multi-projets

- passion du produit automobile

- appréhension du produit sous ses différents angles métiers

- CAO



Directeur technique groupe international

- efficience de l'organisation

- mise en place de standards

- gestion humaine, administrative et financière de la filiale

- développement des compétences / cohésion d'équipe

- sourcing et qualification fournisseurs



Ingénieur commercial

- compréhension de la demande - expression du besoin

- Conception et Design Produit

- Innovation à forte valeur ajoutée

- optimisation des process industriel

- développement de la relation clients

- stratégie commerciale

- négociation





Ouvert d'esprit, pragmatique et rigoureux, un bon relationnel permet de développer la relation professionnelle, aller de l'avant et construire une relation privilégiée.



Mes compétences :

3D

Conception

Management d'équipe

Mécanique générale

Automobile

Ingénieur commercial

Design produit

PLV

Management de projets

Sourcing fournisseurs

Vente