Didier MURARO

53 ans, Commandant de peloton adjoint dans une unité montagne, j’ai été chef de sécurité opérationnel à Djeddah (Arabie Saoudite) ou j'ai eu la responsabilité de la sécurité du Consulat Général et de la résidence de France. Cette création de poste m'a laissé une grande autonomie d'évaluation, de conception, d'encadrement et de contrôle des différents protocoles de sécurités nécessaires et adaptés au pays.

Conseiller auprès du Consul Général, j'ai eu à gérer la sécurité des diplomates et agents de l'état en poste mais aussi, plus largement, de la communauté Française résidente (+ de 3000) ou de passage (47000). j'ai apporté mon expertise et donné mes conseils aux différents établissements français et aux entreprises françaises présents en Arabie saoudite. J'ai également assuré le suivit des travaux de sécurité nécessaires aux différentes implantations diplomatiques, de leurs conceptions à leurs réalisations.



Ancien chef de groupe dans une unité mobile, je possède une solide expérience à l'étranger en milieu anglophone (+ 10 ans). J'ai effectué plusieurs séjours dans différents pays (Afrique, Europe de l'Est, proche et Moyen Orient, Asie)



Lors de ces différentes missions, j'ai eu à travailler avec différentes organisations internationales ainsi qu'avec des autorités de haut niveau, Françaises et étrangères.

Je suis actuellement en congé de fin de campagne.



Mes compétences :

Encadrement

Sécurité

Formation

Audit/évaluation

Secourisme

Gestion de crise

Sûreté

Analyse de risques

Management opérationnel

Pragmatisme

Ressources humaines

Divemaster