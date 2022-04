Didier NAIM

Intégré au coeur du marketing d'Aviva Direct, je manage une équipe de 6 personnes, spécialisée dans la conduite de projets de base de données et les analyses statistiques.



Au niveau base de données je conduis des projets de

- Normalisation des adresses

- Dédoublonnage, c'est à dire de détection des doublons dans notre base et entre différentes bases de données via l'utilisation d'outils développés par nos soins

- qualité des adresses (diminution des NPAI, enrichissement en téléphone et email)

- maitrise d'ouvrage des évolutions des bases de données marketing clients et opérations commerciales (applicatifs développés en interne)





Ces actions permettent le bon déroulement de l'activité marketing, mais aussi permettent l'obtention de données de qualité afin d'accomplir de façon optimale les tâches opérationnelles telles que :

-les ciblages

-les études ponctuelles



ou encore l'exploitation d'outils statistiques plus poussés comme

-la construction et le suivi des scores d'appétence

-les techniques d'analyse des données appliquées au marketing





Très proche du Marketing, je suis à même de comprendre les besoins des marketeurs, et de travailler avec eux de concert pour définir les outils les plus adaptés et les plus opérationnels tant au niveau de la base de données qu'au niveau statistique.

En contact direct avec les informaticiens je suis capable de comprendre leurs contraintes et en les combinant avec celles des marketeurs de trouver la solution optimale entre besoins et moyens.



Ces compétences transverses rarement associées, me permettent de contribuer activement à faire des bases de données des atouts pour la stratégie de l'entreprise.



Mes compétences :

Scoring

Vente à distance

Gestion de projets

Maîtrise d'ouvrage

Datamining

Marketing Direct