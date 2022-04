Didier NATUREL

Fort d'une longue expérience professionnelle a l'international dans différents établissements de restauration et hôtellerie de luxe, bars, pubs, traiteurs, banquets, salles de conférences: mes années de pratiques m'ont permis de parfaire mes connaissances et aptitudes dans beaucoup de domaines en tant que responsable d’établissements. Un de mes point fort reste la formation dans la motivation vente et approche-client .

Ma deuxième carrière en commerce ventes et marketing, spécialisée dans la vente agroalimentaire de haut de gamme entre l'Europe et l’Amérique du nord m'a amené au Québec .

En conciliant mes expériences et mes expertises professionnelles, j'ai réussi en tant que consultant, à redresser des situations critiques dans plusieurs établissements en réorganisant chaque département.



Mes compétences :

Direction générale

Management des ventes