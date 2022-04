Didier NGOLLA

Je me nomme Ngolla Didier et je suis enseignant de formation. Ancien étudiant à l'université de Yaoundé I et plus spécifiquement de l’École Normale Supérieure du Cameroun, j'en suis sorti titulaire d'une licence, d'un DIPES I et d'un DIPES II en Histoire, option Relations Internationales. jJe suis en service à la Délégation départementale des Enseignements Secondaires du Lom et Djerem à Bertoua au poste de Conseiller Pédagogique de l'Enseignement Secondaire Général. Ouvert à toutes les opportunités d'études internationales dans les domaines d'intégration régionale, de diplomatie, de l'environnement, de développement durable, ...., je suis actuellement une formation du cycle Master II à l'IRIC (Institut des Relations Internationales du Cameroun) dans la spécialité Intégration Régionale et Management des Institutions Communautaires.



Mes compétences :

Courtoisie