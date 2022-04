Didier NOCENTINI

+ 15 ans d'expérience en management réseau , distribution spécialisée, univers international



Compétences clés

Management global des fonctions d'une entreprise (RH, finances, ventes, marketing, logistique)

Expertise en création, développement, gestion de réseaux magasins

Conduite de projets de transformation et de changement (orientés multi canal )

Définition de politiques commerciales et marketing (France, international)



Expériences significatives

Restructuration de 2 filiales afin de garantir développement des parts de marché et profitabilité

Management opérationnel et humain dans des environnements multi-culturels et multi-sites

Création et déploiement de process de formation orienté clients (multi modal et multi cible)

Création d'un modèle retail au sein d'une organisation VAD





Mes compétences :

Direction commerciale

Direction de projet

Retail

Direction générale

Formation

Marketing direct

Vente directe

Développement commercial

Communication

Gestion de la qualité