Didier OUDIN

A l ‘attention du Service Recrutement









Mesdames,Messieurs,



Libre de tout engagement,je désire reprendre un emploi dans le domaine du commerce sédentaire et/ou itinérant.



Je privilégie les secteurs que je connais le mieux,et notamment le Grand Public et le professionnel que j’ai côtoyés et développés dés le début de ma carrière,ponctué par une connaissance approfondie du commerce de proximité.



Présent dans la région de Montauban,je bénéficie d’une mobilité certaine sur le Sud-Ouest,voir PACA.



Je profite d’une expérience importante dans la connaissance des différents tissus commerciaux en France,ainsi qu’une approche très pointue du terrain et de la vente en général.



Mon point fort est l’aptitude à respecter et faire respecter les directives tant commerciales que financières d’une Entreprise,quelquesoit sa taille ou sa spécialité.



Je suis apte à accepter les décisions des supérieurs dans un cadre d’avancée de l’Entreprise et de rapporter régulièrement le résultat de mon activité et celle de mes collaborateurs.



Je désire faire partager et profiter de mon expérience de Responsable d’entreprise,synonyme de rigueur éprouvée et d’une capacité à travailler sans compter les horaires.



J’ai également une très bonne maitrise de l’outil informatique.





Espérant que cette lettre aura retenu toute votre attention,



veuillez agréer,Mesdames,Messieurs,l’expression de mes sentiments les meilleurs.

















Mes compétences :

Microsoft Office